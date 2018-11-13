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13 Листопад 2018, Київ 21:31
Новини | Події

За добу бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню – штаб

У штабі заявили, що жоден військовий за добу не постраждав

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Упродовж доби, 13 листопада, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика. З мінометів калібру 82 міліметри окупанти двічі обстріляли наші опорні пункти в районі Кримського, а з гранатометів ворог провокував українських військових неподалік Красногорівки», – ідеться у повідомленні.

У штабі підкреслили, що внаслідок бойових дій жодний український військовий не постраждав.

У збройних угрупуваннях «ДНР» та «ЛНР», які в Україні визнані терористичними, станом на 20:45 не публікували звітів про стан справ у зоні бойових дій за добу.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

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