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20 Лютий 2019, Київ 19:41
Новини | Політика

Ситуація на Донбасі: 9 обстрілів і 1 поранений військовий

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Від початку доби і до 18-ї години 20 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили 9 обстрілів позицій Збройних сил України, один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це на сторінці у Facebook повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, бойовики сьогодні вісім разів застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Відкривали сепаратисти вогонь поблизу населених пунктів Лебединське, Водяне, Широкине, Мар’їнка, Катеринівка та Хутір Вільний.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі неподалік Водяного із застосуванням 30 мін. Інформації про обстріли з ресурсів бойовиків «ЛНР» немає.

Петро Порошенко візьме участь у дебатах і виступить із промовою перед країнами-членами ООН (на фото виступ президента України на Генасамблеї ООН 26 вересня 2018 року)
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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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