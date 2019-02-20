Ситуація на Донбасі: 9 обстрілів і 1 поранений військовий

Від початку доби і до 18-ї години 20 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили 9 обстрілів позицій Збройних сил України, один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це на сторінці у Facebook повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, бойовики сьогодні вісім разів застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Відкривали сепаратисти вогонь поблизу населених пунктів Лебединське, Водяне, Широкине, Мар’їнка, Катеринівка та Хутір Вільний.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі неподалік Водяного із застосуванням 30 мін. Інформації про обстріли з ресурсів бойовиків «ЛНР» немає.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.