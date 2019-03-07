Українські військові не постраждали від обстрілів минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Українські військові не постраждали від обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики 6 березня 11 разів застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як йдеться в повідомленні штабу ООС, бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу таких населених пунктів: Лебединське, Гнутове, Водяне, Богданівка, Новолуганське, Катеринівка, Кримське, Новотошківське.

Вранці 7 березня обстріли продовжилися, українські військові не постраждали, інформує прес-центр штабу ООС.

Бойовики з підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.