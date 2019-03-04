«Єноти в пастці». Найманців, що воювали на Донбасі, переслідують в Росії. Чому?

«Єноти» – поза законом. Найманців, що воювали на Донбасі на боці бойовиків, переслідують в Росії. Кримінальні справи порушили проти керівників та учасників російського воєнізованого націоналістичного угруповання «E.N.O.T. Corp», які, крім підтримки угруповань бойовиків «ЛНР» і «ДНР», розгорнули цілу мережу дитячих «військово-патріотичних» таборів у Росії і навіть у Сербії. Чим колишні бойовики завадили Кремлю? Розбиралися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

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Іграшковий єнот на поясі – характерний знак бойовиків російського націоналістичного угруповання «E.N.O.T. Corp». До 2014 року як націоналістичне угруповання «Светлая Русь» «єноти» трощили нелегальних мігрантів у Москві. А потім – наділи камуфляж.

З YouTube-каналу «єнотів» видалили практично всі щоденники їх так званих «відряджень» – рейдів на схід України. Але «Донбас.Реалії» встигли зберегти чимало відео-доказів. Зокрема, на каналі «E.N.O.T. Corp» раніше було відео, яке називалося «Из жизни енотов» («З життя єнотів»).

На ньому учасники організації перебували у Луганській області. Один із них на камеру говорив: «Зранку встав, вбив «укропа», так би мовити, – заснув із спокійною совістю».

«Військово-патріотичні» табори і «E.N.O.T. Corp»

Постачання військового спорядження, участь у боях за Дебальцеве і Чорнухине на Донбасі. Тоді бойовики «E.N.O.T. Corp» називали себе «приватною військовою компанією» та займалися «зачисткою» «казаків», непідконтрольних​ угрупованню «ЛНР» в окупованому Антрациті.

Лідер «E.N.O.T. Corp» Роман Теленкевич вступив до «Союзу добровольців Донбасу» – організації Олександра Бородая, екс-ватажка незаконного угруповання «ДНР», що наближений до Владислава Суркова, помічника президента Росії. Теленкевич запропонував розгорнути мережу «військово-патріотичних» таборів для підлітків. На одному зі з'їздів «Союзу добровольців Донбасу» на запитання про систему підготовки «резервістів» Теленкевич сказав, що у них в планах – «відстоювати «русский мир» в Лондоні»​.

«Для Росії кордонів немає»

У 2017 році представники «E.N.O.T. Corp» влаштували у Підмосков’ї табір, якому навчали воювати дітей з Росії, Білорусі і Молдови. Журналістам Російської служби Радіо Свобода вдалося зняти на це на відео. Учасники організації «E.N.O.T. Corp» казали дітям, що за дві години вони «виросли як механізм, який цікавий нашій батьківщині у майбутньому».

От що тоді казав дітям ватажок «E.N.O.T. Corp» Роман Теленкевич:

Для Росії кордонів немає. Є горизонти тільки

«Для Росії кордонів взагалі-то немає. Є горизонти тільки. Вона повинна бути не в цих межах, які зараз позначені. Просто так ніхто не віддасть нам втрачених територій. Тому готуємося до війни у будь-якому випадку».

За горизонти пострадянського простору «E.N.O.T. Corp» вийшли влітку 2018 року. Колишні бойовики організували тренувальний табір в Сербії. Після репортажу Балканської служби Радіо Свобода місцева влада закрила табір під Златибором.

За інформацією російського видання «Новая газета», ватажок «єнотів» Роман Теленкевич вирішив розпустити організацію через тиск з боку колишніх союзників. З моменту закриття табору в Сербії минуло декілька місяців – останні публікації у групі «єнотів» на Facebook були у жовтні-листопаді 2018 року, а сайт російської націоналістичної групи зараз не працює взагалі – зайшовши на нього, можна побачити лише інформацію про хостинг. Частину заархівованої інформації сайту зберегли у волонтерській спільноті розслідувачів InformNapalm. Архіви сайту «E.N.O.T. Corp» також можна прослідкувати завдяки сервісу WayBackMachine – відповідно до нього, нових публікацій там не було із серпня минулого року.

«Новая газета» також повідомляє, що на Теленкевича та інших членів «E.N.O.T. Corp» в Росії заведені кримінальні справи – нібито за здирництво та пограбування продавців контрабандних «айфонів». І, за інформацією журналістів російської «Нової газети», це тільки початок.

«Велика» кримінальна справа буде пов’язана з темою військово-патріотичних зборів, які «єноти» проводили з року в рік з благословіння все тих же кураторів. Але тепер це можна трактувати як втягнення неповнолітніх до екстремістської діяльності», – йдеться у матеріалі.

У влади є побоювання, що вони можуть влитися до якихось протестних рухів

За даними ще одного російського видання Daily Storm, членам націоналістичної групи «E.N.O.T Corp» загрожують «екстремістські» 282-а і 150-та статті російського Кримінального кодексу. Чому ж колишні найманці і інструктори тепер оголошені поза законом?



«З огляду на те, що цих людей видавили з невизнаних «республік» – людей, які мають досвід поводження зі зброєю, досвід радикальних дій, і є великі побоювання у влади, що вони можуть влитися до якихось протестних рухів», – розповідає публіцист Центру Карнегі в Росії Костянтин Скоркін.

Британський журналіст Філіп Ворвік на непідконтрольних Україні територіях Донбасу спілкувався з іноземними найманцями. Каже: такі побоювання небезпідставні.

«Один з цих людей у Франції потім приєднався до груп, які вимагають соціальних змін і виступають проти уряду Макрона і корупційних еліт. І він влився до служби безпеки «жовтих жилетів», – зауважує британський журналіст.

Що пішло не так?

Раніше на сайті «E.N.O.T. Corp» можна було побачити чимало грамот і подяк – від призначеного Росією голови окупованого Криму Сергія Аксьонова, російських чиновників і навіть армійських генералів. Чому ж на учасників угруповання завели кримінальні справи?



«Ну табір же провалився. Ну от не впоралися із завданням», – припускає публіцист Центру Карнегі в Росії Костянтин Скоркін.

Кримінал, потенційна нелояльність або провал «військово-патріотичних» зборів за кордоном – поки що невідомо, що саме стало причиною переслідувань угруповання «E.N.O.T. Corp» в Росії. Але в списку можливих мотивів реальні злочини найманців на Донбасі точно не значаться.

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