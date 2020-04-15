Троє військових постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі

Троє українських військових постраждали внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією сил на Донбасі 14 квітня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Внаслідок ворожих обстрілів вчора двоє наших героїв зазнали поранення, один воїн зазнав бойового ураження», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, минулої доби підтримувані Росією бойовики здійснили дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Від початку нової доби, 15 квітня обстрілів не було, додали у штабі.

Попри те, що на Донбасі формально діє режим тиші, обстріли там не припиняються, сторони звинувачують одна одну в порушеннях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.