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28 Жовтень 2018, Київ 10:40
Новини | Події

На Донбасі 27 жовтня загинув один український військовий – штаб

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У зоні бойових дій на Донбасі 27 жовтня загинув один український військовий, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, п'ять разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні, під обстрілом опинилися українські позиції поблизу населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Піски, Опитне, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

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В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в 16 порушеннях режиму припинення вогню поблизу Ясинуватої, Донецька, а також на півдні контрольованої гібридними силами території.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про шість порушень «режиму тиші» з боку ЗСУ впродовж доби 27 жовтня. В обох угрупованнях про втрати чи руйнування внаслідок цих обстрілів не повідомляють.

В тилу бойовиків. Ексклюзив
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В тилу бойовиків. Ексклюзив

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Всього, за даними ОБСЄ, у 2018 році спостерігачі організації зафіксували у зоні бойових дій на Донбасі понад 240 тисяч порушень режиму припинення вогню.

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