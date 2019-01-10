На Донбасі другу добу майже тихо – штаб

Штаб операції Об’єднаних сил повідомляє, що на Донбасі другу добу поспіль фіксується мінімальна кількість обстрілів, втрат немає. Як ідеться в ранковому зведенні, 9 січня підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим припинення вогню (8 січня був один такий випадок – ред.), озброєння, заборонені Мінськими угодами вони не застосовували.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу населеного пункту Лебединське на Маріупольському напрямку», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 9 січня не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в трьох обстрілах 9 січня – поблизу селища Золоте-5, сіл Молодіжне та Жолобок. Про наслідки цих обстрілів бойовики не повідомили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.