На Донбасі 22 лютого зазнав поранення один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 22 лютого зазнав поранення один український військовий, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів із забороненого Мінськими угодами.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про шість обстрілів з боку українських військових, про наслідки бойових дій бойовики не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» повідомляють про 14 обстрілів з боку ЗСУ, у цьому зведенні також не йдеться про наслідки.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.