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09 січня 2020, Київ 18:38
Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі 9 січня – ООС

Катеринівка, Донецька область, 31 жовтня 2019 року

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Один український військовий поранений на Донбасі 9 січня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим тиші.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 9 січня.

Як живуть люди на Донбасі в місцях, звідки відвели війська?
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Як живуть люди на Донбасі в місцях, звідки відвели війська?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000–13 200 людей.

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