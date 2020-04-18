Двоє військових поранені на Донбасі увечері 18 квітня – ООС

Двоє військових поранені на Донбасі увечері 18 квітня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«На Луганському напрямку внаслідок вогню з озброєння бойової машини піхоти два українських військовослужбовця отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я – задовільний», – розповіли в ООС.

Контрольовані Росією сили наразі не коментували інцидент.

Раніше Операція об’єднаних сил повідомляла про одного військового, який зазнав 18 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.