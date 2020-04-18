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Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі 18 квітня – ООС

Золоте, Луганська область, 2 листопада 2019 року

Один український військовий поранений на Донбасі 18 квітня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Горлівки. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 18 квітня.

Зброя-2020. Україна створила нові ракети
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Зброя-2020. Україна створила нові ракети

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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