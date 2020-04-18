Поблизу Кримського поранено українського військового – штаб ООС

У суботу, 18 квітня, бойовики на Донбасі під час обстрілу поранили українського військового. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, проти українських захисників населеного пункту Кримське російські окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Евакуаційною технікою воїна доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я – середньої важкості», – мовиться у повідомленні.

У штабі уточнили, що відповіли на цей обстріл бойовиків.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.