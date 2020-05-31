Бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі 31 травня – ООС

Бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі 31 травня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Вони застосували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 31 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.