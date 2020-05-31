Міноборони: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового та Новотроїцького

Від початку поточної доби, 31 травня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«З 06:20, понад годину, від Докучаєвська окупанти вели обстріл з піхотного озброєння по нашим оборонцям Новотроїцького. Після 07:00 ранку від Золотого-5 ворог випустив дві міни 82-го калібру по нашим захисникам Оріхового. Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії», – мовиться у повідомленні.

За наявною у Міноборони інформацією, бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.