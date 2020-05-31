Минулої доби бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 30 травня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, заявили у штабі.

«Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів. За даними розвідки, 30 травня наші воїни поранили двох окупантів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед українських військових не було.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.