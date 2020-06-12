Троє військових постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі – ООС

Двоє українських військових поранені, ще один отримав бойове травмування на Донбасі 11 червня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили за добу 16 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики «ДНР» впродовж доби заявляли про один обстріл з боку української армії. В угрупованні «ЛНР» наразі не повідомляли про бойові дії 11 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.