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06 липня 2020, Київ 08:39
Новини | Події

Бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає – ООС

Український снайпер під час бою у селищі Південне під Горлівкою, червень 2018 року

Контрольовані Росією сили 14 разів порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

За даними ООС, 5 липня бойовики здійснили вісім обстрілів, а в ніч на 6 липня – шість.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» наразі не повідомляють про бойові дії 5 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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