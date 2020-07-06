Бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає – ООС

Контрольовані Росією сили 14 разів порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

За даними ООС, 5 липня бойовики здійснили вісім обстрілів, а в ніч на 6 липня – шість.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» наразі не повідомляють про бойові дії 5 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.