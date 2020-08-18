Пораненим військовим Сухопутних військ ЗСУ вирішили виплатити премії

Пораненим цьогоріч військовим Сухопутних військ Збройних сил України вирішили виплатити премії, інформує пресслужба командування Сухопутних військ.

Згідно з повідомленням, командувач Олександр Сирський «вирішив заохотити тих солдат та офіцерів, які в цьому році отримали бойові поранення під час захисту територіальної цілісності та незалежності України».

«Військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань у районі проведення Операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей отримали бойові поранення різних ступенів важкості, отримають грошові винагороди у розмірі від 1 до 4 тисяч гривень», – повідомили Сухопутні війська.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей. Ще від 29 000 до 31 000 отримали поранення.