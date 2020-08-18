Військові задокументували 2 порушення умов «тиші» на Донбасі – штаб ООС

Українські військові минулої доби зафіксували два порушення умов перемир’я, що діє на Донбасі від 27 липня, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, 17 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Водночас біля Водяного у другій половині дня підтримувані Росією бойовики здійснили «провокативний, неприцільний» постріл із підствольного гранатомету, йдеться в повідомленні.

У штабі ООС додали, що цей постріл не ніс загрози життю українських військових, тому вони зброю у відповідь не застосовували.

«Також, минулої доби, виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки. Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи», – йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає, додали у пресцентрі ООС.

За даними військових, від початку поточної доби, 18 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про ситуацію не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.