Українська армія заявила, що затримала снайпера з військовим квитком «ЛНР»

Українська армія заявила, що затримала снайпера з військовим квитком контрольованого Росією угруповання «ЛНР».

«Сьогодні, підрозділи об’єднаних сил затримали стрільця-снайпера у якого було виявлено військовий квиток так званої «ЛНР», невелику суму коштів в російських рублях та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії. Затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань від ватажків, які командують окупаційними підрозділами і добровільно вирішив здатися Збройним силам України», – повідомив штаб української Операції об’єднаних сил.

В угрупованні «ЛНР» не коментували інформацію від штабу ООС.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.