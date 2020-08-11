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11 серпня 2020, Київ 08:31
Новини | Події

У штабі ООС заявили про одне порушення режиму тиші минулої доби

За даними штабу, від початку поточної доби порушень режиму тиші на Донбасі не фіксували

Упродовж минулої доби, 10 серпня, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат або поранень у лавах ОС немає.

За даними штабу, від початку поточної доби порушень режиму тиші не фіксували.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» вчора заявили про нібито обстріл українськими військовими в районі села Новоласпа.

10 серпня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується вже протягом двох тижнів, – попри щоденні повідомлення пресцентру штабу операції Об’єднаних сил про порушення цього режиму російськими гібридними силами.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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