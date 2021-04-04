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04 квітня 2021, Київ 20:30
Новини | Події

ООС: бойовики не порушували режим припинення вогню 4 квітня

Український солдат біля Золотого Луганської області, 2 листопада 2019 року

Контрольовані Росією сили не порушували режим припинення вогню 4 квітня, повідомили в штабі української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Незважаючи на відносну тишу, Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. СММ ОБСЄ вкотре зафіксувало переміщення великої кількості озброєння російсько-окупаційних військ у безпосередній близькості до лінії розмежування», – заявили в ООС.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 4 квітня.

Біля Пісків бойовики б'ють з мінометів 120-міліметровими снарядами
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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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