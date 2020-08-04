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04 серпня 2020, Київ 20:23
Новини | Події

Ситуація на Донбасі: бойовики стріляли тричі, втрат немає – штаб ООС

Українські військові поблизу Богданівки, Донецька область, вересень 2019 року

Українські військові на Донбасі з початку доби 4 серпня не мають втрат і не відкривали вогонь, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили тричі стріляли з гранатометів поблизу населених пунктів Піски, Майорське та Луганське.

«На інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався повною мірою», – ідеться у вечірньому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» не інформували про бойові дії 4 серпня.

Прорив у Донецьк: чому Україна не зупинила бойовиків?
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Прорив у Донецьк: чому Україна не зупинила бойовиків?

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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