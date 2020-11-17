Бойовики стріляли поблизу Гнутового, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 16 листопада російські гібридні сили вчинили одне порушення режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Упродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було», – ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 15 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.