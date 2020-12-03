Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 3 грудня російські гібридні сили сім разів порушили домовленості, що набрали чинності 27 липня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Неподалік Водяного ворог здійснив декілька пострілів з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. На цій самій ділянці противник чотири рази провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2. Окрім того, пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушували проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне», – ідеться у вечірньому зведенні.

У повідомленні стверджується, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали, втрат серед них немає.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 3 грудня не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.