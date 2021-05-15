Доба на Донбасі минула без втрат – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі доба 14 травня і перші години 15 травня минули без втрат серед українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили здійснили 11 порушень режиму припинення вогню впродовж минулої доби, ще двічі вони обстріляли українські позиції 15 травня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в п’яти обстрілах упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» заявили, що сили ЗСУ двічі обстріляли контрольовані бойовиками території в ранкові години 15 травня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.