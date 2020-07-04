Минула доба на Донбасі: 20 обстрілів, один військовий поранений

Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією сил, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, пораненого евакуювали до медичного закладу і надали йому необхідну допомогу.

«3 липня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – повідомили у пресцентрі ООС.

Військові застосовували штатне озброєння «для придушення вогневих засобів» бойовиків.

Як йдеться в повідомленні, вранці 4 липня обстріли поновилися, втрат серед українських військових немає.

Бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.