Кінорежисеру Сергієві Лозниці вручили премію імені Довженка – Держкіно

Український кінорежисер Сергій Лозниця 26 вересня отримав присуджену йому державну премію імені Олександра Довженка 2019 року за створення ігрового, повнометражного фільму «Донбас».

«Для мене велика честь отримати таку важливу державну нагороду. За свою 24-річну кінодіяльність я зняв 25 фільмів, але це перша моя стрічка, створена за підтримки Держкіно. Це стало можливим завдяки тим змінам, які відбулися в українській кіноіндустрії за останні п’ять років», – цитує Держкіно слова Сергія Лозниці.

Знятий торік фільм «Донбас»​ заснований на документальних матеріалах. У ньому розповідають про події, що відбувалися на сході України.

Премія імені Олександра Довженка – це державна нагорода, яку вручають за за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.