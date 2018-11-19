За минулу добу на Донбасі бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

За минулу добу, 1 листопада, бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військ. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, зазначивши, що противник п’ять разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

«З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Окрім того, на опорні пункти наших військ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 міліметрів. Позиції Об’єднаних сил в районі Травневого окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, а поблизу Жолобка ще й з артилерії калібру 122 міліметри», – ідеться у повідомленні.

У штабі запевнили, що жоден український військовий під час бойових дій не постраждав.

З початку доби бойовики обстріляли позиції ЗСУ у районі Жолобка, застосувавши міномети 120-го калібру, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові не постраждали.

За даними розвідки, 18 листопада знищені троє бойовиків, ще четверо отримали поранення.

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Угрупування «ЛНР» заявляє, що українські військові чотири рази порушили режим припинення вогню. У «ДНР» оновленої інформації про події на фронті немає.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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