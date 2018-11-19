За минулу добу на Донбасі бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

За минулу добу, 1 листопада, бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військ. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, зазначивши, що противник п’ять разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
«З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Окрім того, на опорні пункти наших військ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 міліметрів. Позиції Об’єднаних сил в районі Травневого окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, а поблизу Жолобка ще й з артилерії калібру 122 міліметри», – ідеться у повідомленні.
У штабі запевнили, що жоден український військовий під час бойових дій не постраждав.
З початку доби бойовики обстріляли позиції ЗСУ у районі Жолобка, застосувавши міномети 120-го калібру, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові не постраждали.
За даними розвідки, 18 листопада знищені троє бойовиків, ще четверо отримали поранення.
Угрупування «ЛНР» заявляє, що українські військові чотири рази порушили режим припинення вогню. У «ДНР» оновленої інформації про події на фронті немає.
Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.
Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.
Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.
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