З початку доби на Донбасі поранені двоє українських військових – Міноборони

З початку доби і станом на 12:00 19 листопада бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двоє військових отримали поранення. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Близько 04:00, на Луганському напрямку в районі населеного пункту Жолобок окупанти випустили по позиціях захисників України три міни калібру 120 мм, що, нагадаємо, заборонене до застосування Мінськими угодами. Також ворог вів провокаційний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї… Після 07.30 окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний, а після 09.00 – зі стрілецької зброї поблизу Новотроїцького», – ідеться у повідомленні.

Поранених військових госпіталізовано.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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