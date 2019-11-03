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03 листопада 2019, Київ 09:54
Новини | Події

На Донбасі зазнали поранень двоє українських військових

Український військовий спостерігає за активністю бойовиків поблизу міста Попасна, Луганська область

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У зоні бойових дій на Донбасі 2 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи і заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 міліметрів.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 13 порушеннях режиму припинення вогню, в угрупованні «ЛНР» – у двох.

/**/ /**/ Колаж із зображенням президента України Володимира Зеленського (ліворуч) та помічника президента Росії Владислава Суркова
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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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