На Донбасі загинув один український військовий, ще один поранений 1 лютого – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 1 лютого загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Про загибель жінки-військового медика під Новотошківським штаб уже повідомляв. Як ідеться у вечірньому зведенні, поранений боєць зазнав ушкоджень унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Російські гібридні сили 14 разів порушили режим припинення вогню, вказують українські військові. «Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – ідеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» не інформували про бойові дії 1 лютого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.