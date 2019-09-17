На Донбасі загинув один український військовий, ще двоє поранені – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 17 вересня під час виконання бойового завдання загинув один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими ж даними, ще двоє військовослужбовців були поранені 16 вересня.

Як ідеться в ранковому зведенні, 16 вересня підтримувані Росією бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, застосовуючи в тому числі і заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри. В перші години 17 вересня українські військові зафіксували ще два обстріли з боку бойовиків.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ в чотирьох обстрілах упродовж доби 16 вересня, про наслідки цих дій бойовики не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» ще не було повідомлень про бойові дії 16 вересня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.