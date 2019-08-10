На Донбасі 9 серпня втрат не було – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 9 серпня втрат серед українських військових не було, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили шість обстрілів позицій українських військових.

Ще два обстріли своїх позицій із боку бойовиків українські військові зафіксували після початку доби 10 серпня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в одному обстрілі 9 серпня.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 9 серпня не повідомляли.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.