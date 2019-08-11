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11 Серпень 2019, Київ 22:05
Новини | Події

Бойовики здійснили 4 обстріли на Донбасі – штаб ООС

Українські солдати на передових позиціях на лінії фронту на Донбасі, поблизу села Кримське

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Штаб операції Об’єднаних сил заявляє, що з початку доби 11 серпня підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню з використанням ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про втрати у вечірньому зведенні не йдеться.

В угрупованні «ЛНР» заявили про поранення одного з бойовиків увечері 11 серпня внаслідок обстрілу з боку Збройних сил України.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 11 серпня не повідомляли.

Як в «ДНР» вирішили змінити Росію на Україну?
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Як в «ДНР» вирішили змінити Росію на Україну?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші.

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