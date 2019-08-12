На Донбасі 11 серпня зазнав поранення один український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 11 серпня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили вісім обстрілів позицій Збройних сил України.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в двох обстрілах 11 серпня, а також повідомили про поранення одного бойовика ввечері в неділю.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії впродовж минулої доби не повідомиляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші.