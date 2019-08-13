На Донбасі поранений один український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 12 серпня зазнав поранень один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню з використанням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Ще три порушення перемир’я з боку бойовиків українські військові зафіксували після початку доби 13 серпня, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 12 серпня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.