На Донбасі в перші години 24 серпня сталося два обстріли з боку бойовиків – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 23 серпня не було втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі обстріляли позиції українських військових упродовж минулої доби, ще два обстріли зафіксовані в перші години 24 серпня.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 23 серпня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.