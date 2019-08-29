На Донбасі 28 серпня втрат не було – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 28 серпня не було втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 14 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи і заборонені Мінськими угодами міномети калібрів 120 та 82 міліметри.

«В одному з випадків, о 12:25, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору «Горлівка – Бахмут», що становило загрозу мирному населенню та персоналу, який перебував на КПВВ «Майорське», – ідеться в ранковому зведенні.

Українські військові повідомили також, що з початку доби 29 серпня бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 28 серпня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.