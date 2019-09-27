Ситуація на Донбасі: 14 обстрілів з боку бойовиків, 1 поранений український військовий

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 27 вересня підтримувані Росією бойовики здійснили 14 обстрілів, внаслідок чого зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, бойовики використовували заборонені Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецької зброї.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії на Донбасі 27 вересня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.