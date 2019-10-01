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01 Жовтень 2019, Київ 08:00
Новини | Події

Ситуація на Донбасі: один поранений український військовий, 19 обстрілів з боку бойовиків

Окопи у селищі Золоте-4, Луганська область, вересень 2019 року

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У зоні бойових дій на Донбасі 30 вересня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи і заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 міліметри й міномети калібрів 120 та 82 міліметри.

В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 30 вересня.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили ЗСУ в трьох обстрілах, не вказавши про наслідки цих дій.

/**/ /**/ /**/ Під час акції з вимогою до президента України Володимира Зеленського не підписувати капітуляційних угод із Росією, й не погоджуватися на так звану «формулу Штайнмаєра». Київ, 19 вересня 2019 року
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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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