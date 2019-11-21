На Донбасі поранені 7 українських військових за добу – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж однієї доби 20 листопада поранень зазнали семеро українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили сім обстрілів позицій ЗСУ, застосовуючи, зокрема, заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 20 листопада.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі околиць Донецька та Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.