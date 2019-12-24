На Донбасі 23 грудня втрат не було – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 23 грудня не було втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили впродовж доби сім обстрілів позицій Збройних сил України.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 23 грудня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.