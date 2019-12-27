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27 грудня 2019, Київ 08:10
Новини | Події

На Донбасі 26 грудня зазнав поранення один український військовий – штаб

Бойовики здійснили 17 обстрілів українських позицій – штаб ООС

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У зоні бойових дій на Донбасі 26 грудня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили 17 разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 26 грудня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у двох обстрілах упродовж минулої доби, про наслідки цих дій в угрупованні не повідомили.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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