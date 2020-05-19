На Донбасі бойовики здійснили 11 обстрілів, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 18 травня не було втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України, застосовуючи і заборонені Мінськими угодами міномети.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у трьох обстрілах 18 травня, але про наслідки цих дій у повідомленні не йдеться.

В угрупованні «ДНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії впродовж минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.