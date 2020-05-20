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20 травня 2020, Київ 08:10
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів за добу, втрат немає – штаб ООС

На позиції військових ЗСУ неподалік міста Золоте, Луганська область

У зоні бойових дій на Донбасі 19 травня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили 10 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в чотирьох обстрілах упродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 19 травня.

Україна оприлюднила відео бойової роботи снайперів на Донбасі
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Україна оприлюднила відео бойової роботи снайперів на Донбасі

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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