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22 травня 2020, Київ 09:02
Новини | Події

На Донбасі 21 травня загинув один, поранені й травмовані семеро українських військових – штаб ООС

На позиції військових ЗСУ неподалік міста Золоте, Луганська область

У зоні бойових дій на Донбасі 21 травня загинув один український військовий, двоє зазнали поранень, ще п’ятеро – бойового травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили сім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи в тому числі і заборонені Мінськими угодами міномети.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 21 травня.

Україна оприлюднила відео бойової роботи снайперів на Донбасі
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Україна оприлюднила відео бойової роботи снайперів на Донбасі

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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