На Донбасі 21 травня загинув один, поранені й травмовані семеро українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 21 травня загинув один український військовий, двоє зазнали поранень, ще п’ятеро – бойового травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили сім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи в тому числі і заборонені Мінськими угодами міномети.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 21 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.