За добу на Донбасі один український військовий загинув, двоє поранені – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 1 січня загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, вказує штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню, одного разу застосувавши озброєння, заборонені Мінськими угодами.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з мінометів калібру 82 міліметри в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку та БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний та Новотошківського на Луганському напрямку», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі Докучаєвська, внаслідок якого був пошкоджений будинок, жертв не було.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріл з боку ЗСУ поблизу Золотого-5, про його наслідки бойовики не повідомляють.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.