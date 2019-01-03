На Донбасі 2 січня втрат немає – штаб ООС

Українські військові не мають втрат на Донбасі впродовж доби 2 січня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню, не застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний населеного пункту Станиця Луганська на Луганському напрямку, а також поблизу селища Опитне на Донецькому напрямку та населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку. Окрім вищезазначеної зброї, в районі селища Піски на Донецькому напрямку зафіксовано роботу ворожого снайпера», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 2 січня.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.