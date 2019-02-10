На Донбасі 9 лютого поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 9 лютого зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, у половині цих випадків – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Донеччині під обстрілом з боку бойовиків опинилися позиції поблизу селища Піски; міста Авдіївка, а також населених пунктів Старогнатівка, Павлопіль та Чермалик. На Луганщині під вогнем були населені пункти Новотошківське і Кримське.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових у восьми обстрілах підконтрольної бойовикам території 9 лютого. Йдеться, зокрема, про райони населених пунктів Донецький, Голубівське, Жолобок та Калинове, розташованих поблизу згадуваних у зведенні штабу ООС Новотошківського і Кримського.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 9 лютого не подають.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.